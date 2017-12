Déclaration de Son Éminence, Mgr Joseph, archevêque métropolite de l’Église orthodoxe d’Amérique du Nord (Patriarcat d’Antioche), suite à la récente annonce du Président Trump reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l’État d’Israël

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la Terre, bienveillance parmi les hommes! » Luc 2:14.

Nous, l’Eglise orthodoxe d’Antioche, solidaires des dirigeants religieux et politiques du monde, exprimons notre inquiétude face à l’annonce récente du président Trump dans laquelle les Etats-Unis reconnaissent officiellement la ville de Jérusalem comme capitale d’Israël et déplaceront donc l’ambassade des Etats-Unis en Israël. de Tel Aviv à Jérusalem.

Notre principale préoccupation est qu’il s’agit d’une décision unilatérale prise en dehors du cadre du processus de paix au Proche-Orient et que cette décision aura pour effet de rendre encore plus difficile une situation déjà complexe.

La ville sainte de Jérusalem est le centre des trois grandes religions monothéistes et est habitée par leurs peuples. En tant que chrétiens orthodoxes, nous vénérons les lieux sacrés où notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ a été crucifié et déposé au tombeau et où il est ressuscité d’entre les morts à l’intérieur des murs de la vieille ville. En même temps, la question de Jérusalem a fait l’objet d’un débat politique intense depuis 1948, date de la création de l’État d’Israël moderne. Depuis lors, et surtout depuis la guerre des Six Jours de 1967, les deux parties en conflit ont revendiqué cette ville comme étant leur capitale politique respective. Le droit international et la plupart des pays du monde, y compris les États-Unis, ont reconnu cette situation et convenu que le statut final de Jérusalem ferait partie d’un accord de paix durable entre les Palestiniens et les Israéliens. L’annonce du président Trump semble mettre en cause la perception des États-Unis en tant que partie neutre sur la scène mondiale et pourrait nuire aux efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à une solution durable au conflit.

Le plus alarmant reste la violence et les troubles que cette annonce a suscités. Nous demandons à ceux qui vivent dans la région d’utiliser des méthodes pacifiques pour résoudre ce conflit et de ne pas recourir à la violence. Nous implorons les dirigeants du monde et tous ceux qui sont préoccupés par cette annonce de renouveler leur engagement en faveur du dialogue et du processus de paix israélo-palestinien. Ne rien faire ne fera qu’accroître la violence et les meurtres, et multiplier les générations de Palestiniens et d’Israéliens qui choisiront probablement la haine et les conflits armés plutôt que la voie de la paix.

Alors que nous nous préparons à célébrer la Nativité de notre Seigneur dans la chair, dans la ville de Bethléem, si proche de la ville sainte de Jérusalem, prions encore plus intensément pour que la paix de Dieu, la paix qui vient d’en haut, pénètre dans le cœur de tous. »

Source