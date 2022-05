Déclaration publiée lors des Rencontres du Vicariat

Les Rencontres du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine se sont déroulée à Chaunu, dans l’Aisne du 26 au 29 mai 2022. Le métropolie de France, Dimitri, n’a pas pu présider cette manifestation car il a dû accompagner le patriarche Bartholomée lors de sa visite au Mont-Athos. Ces trois journées de rencontres fraternelles ont été l’occasion de tenir l’assemblée générale annuelle, une réunion pastorale, et de participer à des temps prière et de réflexion. Les rencontres se sont terminées par la liturgie du dimanche de l’aveugle de naissance, présidée par le métropolite Stéphane d’Estonie. Une déclaration que vous pouvez lire ci-dessous a été publiée à l’issus de ces rencontres :

Le Christ est Ressuscité !

Nous, fidèles des communautés du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine, (métropole de France du Patriarcat œcuménique), nous sommes réunis du 26 au 29 mai 2022 en assemblée générale élargie, avec la bénédiction de notre évêque, S. E. le métropolite Dimitri de France et en présence de S. E. le métropolite Stéphane d’Estonie.

Outre les sessions consacrées au fonctionnement du Vicariat, nos temps de travail ont porté sur l’étude et la réception du texte « Pour la vie du monde : vers un ethos social de l’Église orthodoxe », proposé par un groupe de théologiens suite au Saint et Grand Concile réuni en Crète en juin 2016.

Nos échanges ont été l’occasion pour nous de réaffirmer l’unité de l’Église orthodoxe à travers le monde, au-delà des différends et des divisions artificielles et infondées sur les plans théologique ou ecclésial. Nos communautés, tout en restant fidèles à leurs origines, s’efforcent de vivre cette communion autour du mystère eucharistique, qui fonde l’Église « où il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme car tous vous êtes Un en Jésus-Christ » (Gal. 3.28).

Notre assemblée a accueilli avec joie et reconnaissance les nouvelles venues de Macédoine du Nord concernant le rétablissement de la communion avec l’Archevêché d’Ohrid, grâce au souci pastoral de S.S. le Patriarche œcuménique et de S.B. le Patriarche de Serbie, après 55 ans de séparation douloureuse.

Nous avons également porté dans nos prières nos frères d’Ukraine, victimes de la guerre inacceptable et étrangère par nature au message évangélique, menée contre eux par la Fédération de Russie. Nos communautés se mobilisent pour envoyer de l’aide en Ukraine et pour accueillir les nombreux réfugiés dans nos églises qui sont aussi les leurs. Nous suivons avec espoir les processus en cours visant à restaurer l’unité eucharistique de l’Église en Ukraine.

Nous avons écouté attentivement les messages du métropolite Dimitri sur le témoignage des chrétiens dans le monde et du métropolite Stéphane sur l’importance d’appliquer la Tradition canonique, notamment en ce qui concerne le péché d’ethno-phylétisme.

Cette rencontre nous aura permis de rappeler la vocation eucharistique de l’Église, appelée à témoigner au cœur de l’Histoire, non tant par des déclarations que par un engagement concret de prière et d’action pour accompagner chaque personne vers le Christ et œuvrer à la sanctification du monde.

Nous nous confions aux prières de Sa Toute Sainteté le Patriarche Bartholomée, infatigable garant de l’unité du monde orthodoxe.

