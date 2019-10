National Geographic a publié un article sur les dernières analyses du tombeau du Christ. Il s’avère que « Les matériaux de construction prélevés sur le site datent de l’ère romaine, ce qui suppose que le tombeau originel de Jésus a survécu à la destruction du site il y a 1 000 ans. » Il est également rapporté : « Le tombeau de Jésus à Jérusalem – est bien le même site que celui découvert par les délégations de l’Empereur romain Constantin il y a près de 1700 ans. Le mortier prélevé entre les amas de calcaire à la surface du tombeau et la dalle en marbre qui le recouvre a été daté aux environs de 345 après Jésus-Christ. Selon les récits historiques, le tombeau a été mis au jour par les Romains et recouvert en 326 après notre ère. » En effet, « Quand la délégation de Constantin Ier est arrivée à Jérusalem en 325 après notre ère dans l’espoir de mettre à jour le tombeau de Jésus, plusieurs riverains ont indiqué un temple romain construit plus de 200 ans auparavant. Le temps romain a été rasé et des excavations ont révélé une tombe taillée dans la roche calcaire. Le haut de la tombe était cisaillé pour exposer l’intérieur du cercueil. L’édicule a été construit autour de cette tombe. »

Source (intégralité de l’article) : National Geographic