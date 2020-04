Des incendies criminels ont frappé quatre monastères de l’Église orthodoxe ukrainienne au cours des deux dernières semaines

Au cours des deux dernières semaines du mois d’avril, quatre lieux de culte de l’Église orthodoxe ukrainienne, dont le primat est le métropolite de Kiev Onuphre, ont été l’objet d’incendies d’origine criminelle : la nuit du 24 avril 2020, un bâtiment agricole situé sur le territoire du monastère masculin de la Dormition à Odessa, le 21 avril, le bâtiment conventuel du couvent féminin Saint-Charalampos à Gamaleevka, le 15 avril l’église Sainte-Parascève du village de Loukovtsy, dans la région de Tchernovtsy, le 12 avril, un bâtiment agricole sur le territoire du monastère masculin de la Dormition, dans le village de Lipki, dans la région de Rovno. À ce sujet, le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église d’Ukraine, a déclaré : « Une véritable terreur s’est déclenchée contre notre Église. L’incendie nocturne au monastère de la Dormition (à Odessa) est le quatrième événement de ce type, auquel l’Église orthodoxe ukrainienne a fait face au cours des deux dernières semaines. Si, lors des cas précédents, l’incendie d’origine criminelle était l’une des versions possibles, il est un fait incontestable dans le cas du monastère d’Odessa. En même temps, il faut rendre grâce à Dieu pour le fait qu’une grande tragédie a été évitée, puisqu’il a été possible de jeter à distance la bouteille brûlante avec un mélange incendiaire placée sous le réservoir d’essence d’une voiture parquée près du tuyau d’alimentation du gaz du dortoir. En effet, dans ce bâtiment vivent 80 moines. Imaginez combien de vies auraient été perdues si le Seigneur n’avait aidé ! Vu ce qui s’est passé, je ne crains pas de qualifier de « terreur » ce qui s’est passé. Tant à Odessa, que dans des cas semblables dans les régions de Bucovine, Soumy et Rovno, la vie de nombreuses personnes a été menacée. Et on ne peut laisser ces événements sans l’attention et les réactions nécessaires. Car il était parfaitement possible d’éviter une telle situation de crise. Si, en son temps, une réaction appropriée avait suivi les attaques et actes de vandalismes subis par les églises de l’Église orthodoxe ukrainienne les années passées. Je rappellerai simplement que pour la seule année 2018 et dans la seule ville de Kiev 3 incendies criminelles de bâtiments ecclésiastiques (le monastère de la « Dîme », l’église de l’icône de la Mère de Dieu « Joie de tous les affligés », et l’église de la Transfiguration à Obolon) ont eu lieu. Et je ne mentionnerai pas encore les vagues de vandalisme qui ont touché différentes régions d’Ukraine, principalement le diocèse d’Odessa (…) ». Et le métropolite Antoine de conclure : « Il serait important que le président ukrainien : 1) prenne sous son contrôle personnel les enquêtes concernées, et demande à être informé des résultats concernant les actes de vandalisme et d’attaques contre les lieux de culte de l’Église ukrainienne durant les cinq dernières années, 2) charge les organes gouvernementaux compétents de vérifier auprès d’un certain nombre de medias s’il n’y a pas chez eux de discrimination fondée sur des motifs religieux et l’incitation à la haine interconfessionnelle ».

Sources : 1 et 2