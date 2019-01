Du 30 décembre 2018 au 1er janvier 2019 se sont déroulées les solennités en l’honneur de saint Amphiloque, thaumaturge de Potchaïev, un grand ascète de l’Église orthodoxe du XXème siècle. Le 31 décembre ont été célébrées les vigiles avec l’acathiste au saint. À l’issue de l’office, des milliers de fidèles ont vénéré les reliques du saint. Deux Liturgies ont été célébrées, l’une à minuit, et l’autre le lendemain matin, présidée par le métropolite de Khoust et Vinogradov Marc, assisté de huit hiérarques. Rappelons que St Amphiloque de Potchaïev (Golovatiouk, 1874-1971), hiéromoine de Potchaïev s’était distingué par le don de clairvoyance et des miracles. En 1962, il s’opposa à la fermeture, par les autorités soviétiques, de la cathédrale de la Trinité de la Laure, raison pour laquelle il fut interné dans un hôpital psychiatrique. Après avoir été libéré, il fut battu à mort à l’incitation des autorités locales. Agonisant, il reçut le grand habit monastique et recouvra la santé. Il revint ensuite dans son village natal où, jusqu’à son trépas, il priait et recevait les malades. On peut visionner ci-dessous un film sur le saint (en russe et en ukrainien), où témoigne notamment sa nièce. Il est mentionné dans ce film que la lettre ouverte des moines de Potchaïev qui s’opposaient à la fermeture de la Laure envisagée par Khrouchtchev avait eu un écho important en France et qu’un meeting de protestation avait eu lieu à Paris avec François Mauriac.

