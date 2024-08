Le 1er août, offices d’action de grâce et d’intercession à la mémoire des victimes de l’insurrection de Varsovie de 1944 ont été organisés dans les églises orthodoxes de Pologne. C’est ce que rapporte le site Internet de l’Église orthodoxe polonaise. L’insurrection de Varsovie a été le plus grand soulèvement militaire dans l’Europe occupée par le Troisième Reich. Les combats ont commencé le 1er août 1944 et ont duré 63 jours.

