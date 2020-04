Des poursuites pénales sont engagées contre les Laures de Sviatogorsk et de Potchaïev (Ukraine) pour « violation de la quarantaine »

« Les offices dans les églises suivantes ont été célébrés en violation de la quarantaine : à la Laure de la Dormition à Sviatogorsk et à la Laure de la Dormition à Potchaïev. Aux offices se trouvait une grande quantité de personnes qui n’ont pas observé les distances sociales, et encore une partie d’entre eux n’a pas utilisé les moyens de protection individuelle » est-il dit ans le communiqué de la Police nationale ukrainienne. Dans les deux cas, des poursuites pénales ont été engagées sur la base de l’article 325 (violation des règles et des normes sanitaires relatives à la prévention des maladies infectieuses et des intoxications massives) du code pénal ukrainien. Les sanctions prévues sont la privation de liberté de 5 à 8 ans. Les deux Laures, l’une située dans l’est du pays et l’autre dans l’ouest, dépendent de l’Église orthodoxe ukrainienne, dont le primat est le métropolite de Kiev Onuphre.

