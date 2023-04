Des processions ont lieu quotidiennement à la laure de kiev

Chaque jour, la communauté monastique de la Laure de Kiev accomplit une procession sur le territoire du monastère. Le métropolite Antoine de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre a publié un enregistrement vidéo de l’une de ces processions, que l’on peut visionner ci-dessous :

Comme le communique le service de presse de la Laure, le lundi 3 avril 2023, après la procession traditionnelle depuis les Grottes lointaines, l’acathiste à la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu (à laquelle est dédiée la Laure) a été récitée à l’entrée du monastère. L’office était présidé par l’archimandrite Niphonte. Après l’acathiste, les moines et plusieurs centaines de fidèles ont participé à la marche dans la prière ont chanté ensemble la prière à la Mère de Dieu « ô Reine pleine de bonté ». « Nous rappelons qu’actuellement, depuis le maintenant jusque tard le soir, les pèlerins, les étudiants de l’Académie ecclésiastique de Kiev, la communauté monastique et les hiérarques de l’Église orthodoxe ukrainienne récitent des prières à l’entrée de la Laure ainsi que sur les espaces du monastère même », déclare le service de presse.

Le 4 avril 2023, le métropolite de Kiev Onuphre a participé au rassemblement dans la prière devant l’entrée de la Laure et a béni ses participants. Le primat a prié pendant l’acathiste à tous les saints de la Laure de Kiev et a prononcé la prière finale. Des centaines de fidèles ont prié à genoux avec leur archipasteur. Celui-ci s’est adressé aux défenseurs du monastère, les remerciant pour leur amour envers la Laure et leur vénération de ses saints qui au cours de toute notre histoire ont prié Dieu en ce lieu… « Je vous remercie pour votre conduite chrétienne. Je vois et j’entends qu’il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de gens qui se conduisent indignement. Que puis-je dire ? Que le Seigneur leur pardonne, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. Nous ne devons pas nous irriter, contre qui que ce soit, ni contre ceux qui dansent, qui chantent en ce lieu, ils ne savent pas ce qu’ils font. Cette terre est imbibée de sang, des larmes des saints pères de la Laure. Cette terre n’est pas destinée à ce que l’on y danse, mais pour que l’on se repentisse. Que le Seigneur pardonne à ceux qui le font et qu’Il les raisonne, afin qu’ils ne recommencent pas. Je vous souhaite santé et bénédiction de Dieu » a conclu le hiérarque. Les danses auxquelles se réfère le hiérarque sont celles de groupes qui narguent les défenseurs de la Laure. On peut visionner ce-dessous une vidéo montrant une femme priant devant la Laure avec une croix, entourée de militants nationalistes. On voit ensuite les fidèles à l’intérieur de la Laure, chantant l’hymne « Ayant vu la résurrection du Christ ».

Sources : 1 et 2