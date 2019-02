L’évêque de Makarov Gédéon (Kharon), vicaire de la métropole de Kiev de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou et supérieur du monastère de la Mère de Dieu à Kiev, a été refoulé à son arrivée sur l’aéroport de Borispol, le matin du 14 février, vers les États-Unis. L’évêque revenait à Kiev après avoir exposé devant le Congrès et le secrétaire d’État américains les discriminations dont est l’objet l’Église orthodoxe d’Ukraine. Il avait transmis également un appel demandant que soient examinés les cas de violation des droits et des libertés des fidèles de cette Église. Comme le mentionne le centre d’informations de l’Église orthodoxe d’Ukraine, cet incident s’est produit la veille de la session de la Cour suprême qui devait se prononcer sur la plainte en invalidité de l’appel du Parlement ukrainien en date du 18 avril 2018 au patriarche Bartholomée réclamant le tomos. Lors du procès devant la Cour suprême, l’évêque Gédéon devait se présenter en qualité de demandeur. Le service des gardes-frontière ukrainien a déclaré que l’évêque était retenu en raison de problèmes avec ses pièces d’identité et ce sur la demande de « l’un des organes d’application de la loi ». « On ne m’a pas laissé rentrer en Ukraine, sur le motif que ma citoyenneté était révoquée, invalide, bien que lorsque je sois parti de l’aéroport il y a 15 jours, et il n’y avait alors aucune décision de justice à ce sujet » a ajouté l’évêque. Le hiérarque a précisé que sa détention avait été motivée par la soi-disant perte de son passeport, alors que qu’il n’avait déposé aucune déclaration de perte de document. « Ce ne sont que des pressions religieuses et politiques » a conclu l’évêque Gédéon. Né à Odessa, l’évêque Gédéon a desservi de 1991 à 1999 une paroisse à San Francisco, raison pour laquelle il possède également la nationalité américaine. Il est ensuite revenu en Ukraine, où il exerce son ministère jusqu’à ce jour.

Source (dont photographie) : Pravlife

