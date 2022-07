Deux livres d’office en français : Office des vigiles et Horologion abrégé￼

Avec la bénédiction du métropolite Jean de Doubna, deux livres d’office vient de paraître en français : 1 Office des vigiles et 2. Horologion abrégé.

1. Dans le livre d’office des vigiles, les rédacteurs, le protodiacre Alexandre Kedroff et le lecteur Matthieu Jurconi, ont réuni les éléments dévolus aux chantres et au clergé renfermant les parties fixes des vigiles dominicales et festives. L’ordo est conforme à la tradition russe et plus particulièrement à celle de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale. En outre, ils ont enrichi la rédaction de nombreuses notes et éléments de rubrique.

Office des vigiles

2. L’Horologion abrégé : contient les principaux offices célébrés en paroisse : vêpres et matines ordinaires, et l’office des heures. Avec le temps, ils présenteront un Horologion complet avec complies (petites et grandes), office de minuit et typiques.

Ce deuxième recueil associe également les parties fixes du “kliros” et les prières du clergé.

Horologion abrégé

En appendice à ces deux recueils, outre les formules de congé des grandes fêtes à l’usage des prêtres, sont ajoutés les tropaires et kondakia des huit tons dominicaux et des fêtes majeures.

L’objectif de ces éditions est non seulement d’harmoniser les traductions des psaumes et des prières liturgiques sur la base des remarquables travaux de l’archimandrite Placide (Deseille), mais aussi, grâce aux nombreuses indications de rubriques, de permettre aux prêtres et aux chantres de s’appuyer sur une tradition commune, à même d’unifier les pratiques de célébration, et de parer aux carences de formation dans le domaine liturgique qui entravent l’harmonieux témoignage de la mission orthodoxe sur nos terres d’occident. Pour commander le livre d’office des vigiles, cliquez ICI !