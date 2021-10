Pour la entrée 2021–2022, la Société biblique française – Bibli’O propose un nouveau dictionnaire grec-français du Nouveau Testament pour accompagner le Nouveau Testament grec Nestle–Aland, 28e édition (2012).

Description

• Le dictionnaire propose des traductions enfrançais de tout le vocabulaire du Nouveau Testament grec Nestle–Aland, 28e édition (2012) et celui des variantes textuelles présentes dans le texte « majoritaire » byzantin, la version en usage dans l’Église orthodoxe

• Les mots grecs composés sont divisés par un •pour aider à l’identification et à la mémorisation

• Pour établir des liens entre plus de deux mots grecs, les autres mots liés sont listés entre parenthèses

• Des mots transcrits ou empruntés du persan, de l’araméen ou du latin sont indiqués

• Pour chaque entrée, dans la mesure du possible et pour élargir le sens, plusieurs significations en sont données en français

• Quand il s’agit d’une ou deux seules occurrences d’un mot, la ou les références sont mises [ ]. Quand la totalité des références est listée entre ( ), un * l’indique

Basé sur Barclay M. Newman,

A concise Greek-English dictionary of the New Testament, Revised edition © 2010 Deutsche Bibelgessellschaft, Stuttgart.

Stefan Munteanu, professeur à l’Insitut de thélogoie orthooxe Saint-Serge a proposé des aides supplémentaires pour l’étudiant, et la relecture attentive de Francine Leclerc a permis de vérifier la cohérence avec le Nouveau Testament Interlinéaire déjà publié par la Société biblique française (Bibli’O).