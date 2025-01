Le 28 janvier 2025, au Palais d’État du Kremlin à Moscou, s’est tenue la séance plénière solennelle des XXXIIIe Lectures internationales de Noël sur le thème « Le 80e anniversaire de la Grande Victoire : mémoire et expérience spirituelle des générations ». La séance était présidée par le Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, qui a prononcé le discours suivant.« Vos Éminences et Vos Excellences ! Honorables participants

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.