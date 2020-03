Dispositions du diocèse d’Europe occidentale de l’Église russe hors-frontières concernant la célébration des offices suite aux restrictions gouvernementales

« Dans certaines parties du territoire diocésain (Europe occidentale), des restrictions gouvernementales locales ont été mises en place qui empêchent les rassemblements de groupes et, par extension, la célébration régulière des offices divins publics. Ce n’est pas le cas dans tous les endroits ; mais là où cela est prescrit, nous avons mis en place des mesures afin d’assurer que les offices divins eux-mêmes ne cessent en aucun cas, même si leur célébration publique peut temporairement ne pas être possible (nous observons ainsi pleinement et comme il se doit à ces lois). Il est encore possible pour les fidèles de se confesser et de recevoir la sainte Communion au moyen d’offices non publics pendant cette période de difficultés et de restrictions. Des directives spéciales ont été données à tous les prêtres du diocèse, afin d’assurer que les offices divins eux-mêmes ne soient pas supprimés et aussi qu’aucun fidèle ne soit privé des sacrements de l’Église, tout en respectant en même temps les instructions avisées de nos gouvernements locaux. Il est nécessaire que vous preniez contact avec le prêtre de votre paroisse par téléphone ou courriel afin qu’il vous renseigne sur le statut spécifique actuel des offices divins dans votre paroisse et qu’il vous communique ses instructions concernant votre accès aux Saints Mystères. Là où les célébrations publiques sont impossibles pour le moment, d’autres mesures sont déjà en place et votre prêtre vous fournira des informations concrètes en fonction de votre situation locale. Vous ne serez pas laissés sans les Saints Mystères ! Dans les endroits où les autorités gouvernementales n’imposent pas de restrictions aux rassemblements dans les églises, les offices divins continueront normalement ».

