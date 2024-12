Documentaire : « Amalfion – une présence bénédectine au Mont Athos »

La péninsule du Mont Athos est, depuis plus d’un millénaire, un bastion de la foi orthodoxe. Pourtant, un monastère latin suivant la règle de saint Benoît a autrefois existé en ce lieu. Fondé par des moines italiens venus d’Amalfi, près de Naples, le monastère Amalfion a prospéré jusqu’au XIIIe siècle, bien après le schisme de 1054 entre catholiques et orthodoxes. Comment un monastère latin a-t-il pu subsister en ce lieu pendant plusieurs siècles ?

Pour y répondre le réalisateur Alexey Vozniuk, après s’être assuré du soutien de la communauté orthodoxe de France et celle du Mont Athos, a interrogé les abondantes archives scientifiques et historiques du Collège de France avant de se rendre sur place. Le résultat est un documentaire inédit aux accents oecuméniques et qui sera diffusé sur KTO à l’approche du 1700e anniversaire du premier Concile de Nicée (325 ap.JC.). Une coproduction KTO/NOMADE PRODUCTIONS FILMS 2024 – Réalisée par Alexey Vozniuk.

