Documentaire exclusif sur France 2 : « Patriarche Bartholomée, une vie, une foi » – 7 septembre à 9h30

Pour la première fois, Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, se confie au public francophone dans un entretien exclusif accordé au père Jivko Panev.
Né sur l’île d’Imbros, entre Grèce et Turquie, il incarne depuis plus de trente ans une orthodoxie en dialogue avec le monde.

Apôtre de l’écologie — on l’appelle « le patriarche vert » — il a ouvert des chemins nouveaux vers Rome, multipliant les rencontres avec les papes, au nom d’une unité patiemment reconstruite.

Le documentaire exceptionnel « Patriarche Bartholomée, une vie, une foi » lui donne la parole. Il y évoque ses racines, sa foi, sa vision de l’Église, les épreuves de sa fonction, les tensions qui traversent son Église, et sa détermination à maintenir un cap : celui du dialogue, de la paix, de l’universalité et de la recherche de l’unité inter-orthodoxe.

Un portrait sobre et direct d’une figure spirituelle majeure, entre tradition byzantine et secousses du XXIᵉ siècle.

Un film de Jivko Panev et Alexey Vozniuk.

Samedi 7 septembre à 9 h 30 sur France 2, documentaire visible dans le monde entier, et à partir du lundi 8 septembre sur la chaîne YouTube d’Orthodoxie France 2 !

YouTube video

