Éditions liturgiques uniques en langue norvégienne

Le skite de Saint-Tryphon en Norvège a récemment achevé une série de livres liturgiques. Ils sont en grand format, destinés à être utilisés par le chœur, imprimés sur du papier luxueux avec des illustrations et une mise en page délicate réalisée par l’iconographe de Norvège : Ove Nicolai Svele (élève du père George Drobot à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge au début des années 1970 à Paris). La série comprend un livre avec des notes de musique pour la divine liturgie, un Horologion annoté, l’Octoèque, le Ménée des fêtes, le Triodion en deux volumes, le Pentécostaire en deux volumes, ainsi qu’un Hiératikon en format de poche. Les livres contiennent plusieurs centaines de pages de notes de musique pour le chant à l’unisson dans le système de notation carrée (Suprasl). Les ouvrages sont publiés avec la bénédiction de regretté archevêque Gabriel et de métropolite actuel Dosithée (Patriarcat de Serbie). Ce n’est pas la première publication de ce genre par le monastère. Déjà en 2001, le monastère a publié un livre de prières avec de nombreuses explications, et deux ans plus tard, un livre liturgique avec les trois liturgies et d’autres textes permettant aux paroissiens une participation active.