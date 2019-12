Née dans l’Empire romain d’Orient et ayant comme origine les traditions musicales du monde hellénistique, la musique byzantine va rayonner sur tout le continent européen de Constantinople à Rome et jusqu’à Kiev, en Orient à Antioche, à Alexandrie, à Jérusalem et à Chypre. Elle est utilisée encore aujourd’hui dans les Églises orthodoxes hellénophones et arabophones, mais aussi chez les Roumains, les Bulgares et les Serbes ce qui lui a valu son inscription sur la Liste du patrimoine immatériel de l’Unesco. Depuis les années 1980, on constate un intérêt de plus en plus croissant pour cette musique dans la diaspora orthodoxe où on voit des efforts pour adopter des hymnes en différentes langues pour les besoins des fidèles. L’un des exemples est celui du Séminaire orthodoxe russe en Épinay-sous-Sénart où le père Amphilochios Pikias de l’École de musique byzantine du Conservatoire Corelli de Rhodes forme les chantres et les chefs de chœurs ! L’émission « Orthodoxie » de France 2 « Le chant des anges », produite par le père Jivko Panev et réalisée par Tania Rakhmanova, y est consacrée. Nous vous invitons à regarder la première partie de l’émission, diffusée le 25 décembre prochain à partir de 9h00. Vous pouvez voir le teaser de la première partie de l’émission ci-dessous !