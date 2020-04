En 5 jours, 400 000 personnes ont visionné les offices en ligne à Saint-Pétersbourg

Depuis le 1er avril, environ 400 000 fidèles ont visionné les offices retransmis en ligne depuis les églises de Saint-Pétersbourg, selon les informations du service de presse du diocèse. Selon la statistique, environ la moitié des visites ont eu lieu lors des offices du matin. La retransmission depuis la cathédrale de l’icône « Feodorovskaïa » à Saint-Pétersbourg a rencontré le plus grand succès. Plus de 50’000 personnes ont regardé l’office dominical dans cette église et, le 1er avril, plus de 60’000. En outre, les fidèles regardent également les offices des cathédrales de Kazan et de Saint-Nicolas-et-de-la-Théophanie de la même ville. « Naturellement, seules les entrées sur le site sont enregistrées, tous ne visionnent pas les retransmissions en entier, mais cependant le fait même du grand nombre de vues parle de lui-même. Pour beaucoup de gens, cela a été une consolation », a déclaré à l’agence Interfax le chef du secteur des communications diocésaines Natalia Rodomanova. Depuis le 1er janvier, le diocèse de Saint-Pétersbourg organise des retransmissions en ligne des offices depuis différentes églises de la ville.

