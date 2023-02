En marche vers 200 nouvelles églises dans la région de moscou.

Une sainte relique de saint Daniel de Katounakia, originaire de Smyrne, a été transmise le dimanche 12 février 2023 au monastère athonite de Vatopedi, où la relique a été solennellement et révérencieusement reçue par l’higoumène du monastère, l’archimandrite Éphrem, et les pères et anciens de Vatopedi. La sainte relique a été transmise par le père Niphon de Katounakia, et restera désormais au monastère de Vatopedi pour la bénédiction et la

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.