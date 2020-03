En raison du coronavirus, les offices seront célébrés en l’absence des fidèles en République de Moldavie. Le métropolite Vladimir, primat de l’Église orthodoxe de Moldavie a publié le communiqué suivant, en date du 13 mars : « Suite à la propagation vertigineuse du virus COVID-19, le gouvernement de la République de Moldavie a ordonné la cessation des offices liturgiques dans les lieux de culte du pays pour une durée de deux semaines. Le diocèse métropolitain de Chișinău et de toute la Moldavie, constatant avec regret et préoccupation cette situation critique déclenchée tant au niveau national que global, réitère son exhortation aux clercs et aux fidèles à garder la paix intérieure et à passer cette période dans le jeûne et la prière. En même temps, le clergé séculier et monastique est encouragé à continuer la célébration de la sainte liturgie – notre lien mystique avec Dieu le Tout-Puissant – par laquelle nous recevons ‘le remède d’immortalité et l’antidote pour ne pas mourir’ (saint Ignace le Théophore). L’Église représente pour l’humanité entière l’espace de guérison, étant toujours un hôpital spirituel incontestable, et non pas un lieu de contamination. En tant que peuple orthodoxe de Dieu, confions-nous de tout notre être au Seigneur Christ, le médecin de nos âmes et de nos corps, et à Sa sainte Église, ainsi nous réussirons à surmonter cette épreuve ! Avec amour paternel, attention et mes meilleurs souhaits, † Vladimir, métropolite de Chișinău et de toute la Moldavie ».

