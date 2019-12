Au cours de sa visite officielle en Grèce, le président serbe Alexandre Vučić a rencontré l’archevêque d’Athènes Jérôme le 10 décembre. Après la rencontre, le président a déclaré qu’il revenait chez lui avec plus d’optimisme au sujet de l’unité dans le monde orthodoxe, persuadé que tous les différends peuvent être surmontés par le dialogue et les discussions. Le président serbe a offert à l’archevêque une icône de saint Sava, laquelle, avec la bénédiction du patriarche de Serbie Irénée, a été produite à l’occasion du 800ème anniversaire de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe. De son côté, l’archevêque a offert au président serbe une icône du saint apôtre Paul. Le président serbe a remercié l’archevêque pour son cadeau et son accueil chaleureux, et a déclaré que la Serbie sera toujours « côte à côte » avec le peuple frère grec. Le président a souhaité au peuple grec, à l’Église orthodoxe grecque et à l’archevêque, succès, bonheur, santé et joie ainsi que la réalisation de leurs souhaits, ce qui sera la réalisation de nos propres souhaits. À son tour, l’archevêque a déclaré qu’il accueillait le président Vučić au saint archevêché d’Athènes avec des sentiments de profond respect, d’amitié et d’amour, exprimant aussi sa joie que le président se trouve en visite à l’Église fondée par le saint apôtre Paul. « Par votre intermédiaire, nous envoyons nos chaleureuses salutations au peuple serbe avec lequel nous sommes engagés dans une amitié indéfectible » a conclu le primat de l’Église de Grèce.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe serbe