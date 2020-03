Encyclique de l’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis pour le Dimanche de l’orthodoxie

« Au révérend clergé, aux moines et moniales et aux pieux fidèles de notre sainte Église dans le pays d’Amérique protégé de Dieu,

« En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme » (Jn I, 51)

Bien-aimés Frères et Sœurs en Christ, Salutations et bénédictions à vous tous à l’occasion de cette lumineuse fête du Dimanche de l’orthodoxie ! Nous entendons, dans le saint Évangile, notre Seigneur qui proclame que les cieux ont été ouverts par l’union dans Sa personne de ce qui est humain et divin, de ce qui est créé et incréé. Ce kérygme central de notre foi a été soutenu par les saints Pères du VIIème Concile œcuménique et a été finalement restauré ce jour par l’impératrice Théodora couronnée de Dieu, lorsque la vénération des icônes est revenue triomphalement dans l’Église. Tandis que nous fêtons les icônes dans nos églises, notre célébration ne devrait pas être simplement le souvenir d’un événement passé ayant uniquement une signification pour ceux qui en ont hérité en tant que tradition culturelle. Nous devons nous rappeler que les vaillants martyrs et confesseurs qui ont lutté en défense des icônes ne l’ont pas fait pour défendre une formule théologique ésotérique, mais pour proclamer la foi qui a « affermi l’univers ». Ils ont reconnu que ceux qui combattaient contre la vénération des icônes confinaient Dieu dans les cieux au lieu de reconnaître la sanctification de la création inaugurée par l’incarnation du Christ. Le saint patriarche Tikhon, alors archevêque de San Francisco, a parlé avec tristesse, le Dimanche de l’orthodoxie 1903, de « beaucoup de ceux qui sont nés, élevés dans la foi orthodoxe, mais qui nient leur foi, ne prêtent aucune attention aux enseignements de l’Église, n’observent pas ses prescriptions, n’écoutent pas leurs pasteurs spirituels, et restent froids à l’égard de l’office divin et de l’Église de Dieu ». Dieu a tant donné à l’orthodoxie américaine depuis 1903, des paroisses, des monastères, des séminaires, des programmes, mais avons-nous connu une croissance dans le sens spirituel auquel saint Tikhon aspirait ? Nous sommes tentés par le sécularisme dans notre société contemporaine, qui confine le Christ dans les cieux, tel un nouveau type d’iconoclasme. Nous sommes poussés à accepter l’Église comme une organisation ethnico-religieuse de plus, rivalisant avec les pouvoirs de ce monde pour exercer une influence discrète dans notre société, au lieu de répondre à l’appel qui nous est adressé de sanctifier la création et de l’amener en communion avec le Dieu-homme, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. En ce temps d’abstinence et de repentir, nous, comme vos pasteurs, nous nous engageons non pas seulement à édifier les aspects administratifs de notre Église, mais aussi sa sainteté. Nous vous demandons à nous joindre dans les saints labeurs de la prière, du jeûne et du service, et Dieu restaurera en chacun de nous Sa pure image afin d’offrir celle-ci à un monde qui a besoin de voir cette beauté parfaite dans chaque personne humaine qui a été créée. Nous demandons aussi vos ferventes prières pour nous, alors que nous travaillons à surmonter chaque obstacle se trouvant sur la voie de l’unité de la sainte Église orthodoxe ici et dans le monde. Alors que nous attendons avec impatience de commémorer la Passion vivifiante, salvatrice et glorieuse de la résurrection du Christ le troisième jour, luttons encore pour atteindre l’image de cet amour et de cette unité qu’il partage avec Son Père et pour laquelle Il a prié ardemment dans le jardin de Gethsémani. Avec mes ferventes prières et mon grand amour dans le Seigneur, et de la part de mes frères constituant l’Assemblée, †Archevêque Elpidophore d’Amérique, président ».

Source