État de santé stable de l’archevêque d’Albanie Anastase, selon le communiqué médical

L’archevêque d’Albanie Anastase, hospitalisé depuis vendredi soir à l’hôpital Evangelismos, se trouve dans un état stable, selon le premier communiqué médicaln rapporte le journal grec Protothema. L’archevêque, qui présente des antécédents médicaux importants, est suivi de près par l’équipe médicale de l’hôpital Evangelismos, sous la direction de la professeure de pneumologie Anastasia Kotanidou.

Il est soumis à des examens et reçoit des soins appropriés.

Voici les détails du communiqué médical :

« Objet : Évolution de l’état de santé de Sa Béatitude l’archevêque d’Albanie Anastase

Sa Béatitude l’archevêque Anastase a été admis le 3 janvier 2025, lors de la garde générale de l’hôpital Evangelismos. Malgré ses antécédents médicaux, son état est jugé stable et il est suivi de près par l’équipe médicale dirigée par la professeure Anastasia Kotanidou, spécialisée en pneumologie et soins intensifs. L’Archevêque subit les examens nécessaires et reçoit les soins recommandés.

Symptômes de gastrohémorragie signalés

L’Archevêque n’est pas intubé et communique normalement avec son entourage. Des informations indiquent qu’il a présenté des symptômes de gastrohémorragie. Mme Kotanidou avait déjà supervisé ses soins en 2020, lorsque l’archevêque avait contracté le COVID-19 et avait été admis en unité de soins intensifs dans le même hôpital.

Son admission vendredi soir a suivi une évacuation sanitaire par avion depuis l’Albanie, réalisée avec un appareil de l’armée de l’air. Ces derniers jours, le prélat de 95 ans présentait des symptômes d’infection virale. Initialement hospitalisé à Tirana, son état s’est aggravé, entraînant la décision de le transférer en Grèce pour des soins spécialisés.

L’évacuation a été effectuée par un avion C-27 de l’armée de l’air, accompagné d’un médecin et de deux secouristes de l’équipe médicale aérienne d’EKAB. L’appareil a atterri à l’aéroport militaire d’Éleusis à 19 h 34 jeudi soir, et l’archevêque a immédiatement été transporté à l’hôpital ».