Exhortation pastorale adressée aux diocèses de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale

« En ce temps de crise due à la pandémie provoquée par le coronavirus, les évêques et les clercs de notre Métropole déploient, avec les moyens tant traditionnels que modernes dont ils disposent, tous les efforts nécessaires pour assurer et maintenir l’assistance spirituelle envers les fidèles et rester en lien avec eux. Cette situation de crise met notre responsabilité à l’épreuve sur les plans personnel et communautaire. Chacun de nous est tout aussi responsable de soi que des personnes avec lesquelles il entre en contact. Notre responsabilité de chrétiens et l’amour que nous portons à notre entourage nous appellent à respecter de façon stricte les règles d’hygiène, voire d’isolement, tout en intensifiant la prière et l’aide en faveur des personnes en situation de souffrance, d’anxiété ou de solitude. Nous incitons tous les clercs, les moines, et les fidèles des trois diocèses de notre Métropole à renforcer leur prière en lisant chaque jour le Psautier, le second Paraclisis à la Mère de Dieu, ou les acathistes aux saints thaumaturges.Dans le même temps, nous demandons et nous veillons à ce que le droit de chacun en matière d’assistance religieuse soit respecté grâce à la recherche de solutions adaptées à ce temps de crise, et cela en accord avec les dispositions prises par les autorités civiles compétentes. Au niveau régional, nous veillerons à nous procurer des informations fiables concernant les conditions dans lesquelles l’assistance religieuse et la solidarité envers les personnes seules ou en quarantaine peuvent se dérouler.Dans chaque Doyenné, le doyen ou un prêtre désigné, coordonnera les activités organisées en Église et adaptées à ce temps de crise. Cette personne participera à une formation en ligne afin d’uniformiser, dans la mesure du possible, les procédures spécifiques à chaque région. Les sessions de formation en ligne seront proposées aux clercs. Le coordonnateur y participera à côté de spécialistes – médecins et psychologues – afin que l’assistance religieuse, le soutien moral et les activités de solidarité se déroulent dans les meilleures conditions.En paroisse, une liste des personnes isolées ou en quarantaine sera établie. Dans le respect des directives des autorités civiles, des fidèles bénévoles prendront en charge les actions de soutien organisées par l’Église (appels téléphoniques et visites aux personnes seules, achats de première nécessité, etc…).Ces bénévoles bénéficieront de sessions de formation auxquelles participeront des personnes ayant la capacité de mettre en évidence les besoins ainsi que les mesures concrètes pour y répondre. Les prêtres et les fidèles bénévoles ainsi formés pour répondre à cette situation de crise seront disponibles pour accorder assistance religieuse, conseils et réconfort. Dans l’espoir sans faille en la miséricorde et l’aide de Dieu, et avec leur bénédiction paternelle,

Les évêques du Synode Métropolitain,

† le Métropolite Joseph de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale,

† l’Évêque Silouane de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Italie,

† l’Évêque Timothée de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal,

† l’Évêque vicaire Marc de Neamtz de l’Archevêché Orthodoxe Roumain d’Europe Occidentale,

† l’Évêque vicaire Athanase de Bogdania de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Italie,

† l’Évêque vicaire Théophile d’Ibéria de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal.

Le 12 mars 2020, en la fête du saint évêque Grégoire le Dialogue, évêque de Rome, et de saint Syméon le Nouveau Théologien.

13 Mars 2020″

Source