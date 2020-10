Festival du film orthodoxe Byzanfest 2020

Le premier festival de films organisé sur Internet est intitulé « Byzanfest 2020 ». Il s’agit d’un festival qui aura lieu du 23 octobre au 8 novembre et qui projettera des films émanant exclusivement de réalisateurs orthodoxes. Les films seront divisés en deux catégories, courts et longs métrages. Les thèmes des films du festival de cette année sont la solitude pendant la pandémie du coronavirus, la vie monastique, la santé physique, la réconciliation après-guerre, le changement climatique et les crimes contre l’humanité. Les films proviennent de nombreux pays, dont l’Australie, les États-Unis, la France, la Grèce, la Jamaïque, le Liban, la Nouvelle Zélande, la Roumanie, la Russie, la Serbie. On pourra regarder gratuitement les courts métrages sur le canal du festival de la plateforme YouTube, tandis que l’on pourra regarder également les longs métrages sur le canal Vimeo byzanfest, gratuitement également, mais seulement pendant la durée du festival. Son but est de promouvoir la beauté de l’orthodoxie devant le monde. L’initiative de Byzanfest a été lancée par Transfigure Media, un organisme dont le coordinateur est Chris Vlahonasios, un fidèle orthodoxe de Melbourne. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur la page internet du festival ici (en anglais).

