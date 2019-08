Cette année, en raison de la coïncidence de la fête et des jours fériés, des dizaines de milliers de pèlerins venus des différentes régions de Pologne et aussi de l’étranger, sont venus au Mont Grabarka. Dès le samedi sont arrivés des pèlerins de Sokółka, du diocèse de Lubelko-Chełm et de Przemyśl – Gorlice, Varsovie, Wrocław, Legnica, Hajnówka, Bielsko Podlaski, Drohiczyn Gdańsk, Milejczy et encore d’autres endroits. Les vigiles ont commencé à 17h et étaient présidées par l’archevêque de Wrocław et Szczecin Georges. À 21h, l’Acathiste a été lu devant l’icône de la Mère de Dieu d’Iviron. Deux Liturgies ont été célébrées le dimanche. La principale, à 10h, a été célébrée par l’archevêque de Bielsk Grégoire, assisté de l’évêque de Siemiatycze Barsanuphe et du clergé. Les deux Liturgies ont eu un grand nombre de communiants. Les pèlerins ont sans cesse afflué au saint Mont, venus de Białystok, Grodzisk, Czarna Cerkiewna, de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul de Semiatycz, et de la paroisse polonaise de Bruxelles. Il y avait aussi de nombreux soldats en uniforme avec leur aumônier l’archevêque Georges. À 17h30, l’higoumène du monastère, Mère Hermiona a salué le métropolite Sava, primat, ainsi que tous les évêques présents de l’Église orthodoxe de Pologne. Avant le début des vigiles, le métropolite Sava s’est adressé, par une courte allocution, à tous les fidèles venus pour la fête de la Transfiguration. Des clercs et des fidèles de l’Église orthodoxe de Grèce étaient présents à l’office, dont le métropolite d’Argolide Nectaire. À 23h, un acathiste pour les défunts a été récité sous la présidence de l’évêque de Łód et de Poznań Athanase. À 1h du matin, la Liturgie a été célébrée par l’archevêque de Wrocław et Szczecin Georges. Deux autres Liturgies étaient célébrées à 4h et 6h30, respectivement par l’archevêque de Bielsko Grégoire et l’évêque de Suprasl André. La Liturgie principale était célébrée par le métropolite de Varsovie Sava, assisté de l’archevêque de Lublin et de Chełm Abel, l’archevêque de Białystok et de Gdańsk Jacques, l’archevêque de Przemyśl et Gorlice Païssios, l’évêque de Łód et de Poznań Athanase, l’évêque de Hajnówka Paul, l’évêque de Semiatycz Barsanuphe et de nombreux prêtres. Avant la Liturgie, le métropolite de Varsovie Sava s’est adressé aux fidèles, leur rappelant que « cette année, la Transfiguration est fêté la veille du 80ème anniversaire du déclenchement de la seconde guerre mondiale qui a changé pour toujours la face du monde entier et a coûté la vie à plus de six millions de citoyens de notre patrie, dont de nombreux milliers de fils et filles de l’Église orthodoxe en Pologne ». Le métropolite Sava a également salué les représentants du gouvernement de la République de Pologne avec, à leur tête, le ministre de l’Éducation nationale Dariusz Piontkowski. Parmi les invités se trouvaient également Małgorzata Kidawa – Błońska, vice-présidente du parlement, Bogdan Paszkowski, voïvode de Podlasie, les représentants des autorités autonomes à tous les niveaux avec le maréchal de la province de Podlasie, et l’ambassadeur de Biélorussie. Pendant la Liturgie, des prières ont été élevées pour le pays et le repos de l’âme de ceux qui ont péri pendant la guerre. Après la lecture de l’Évangile, le père Adam Magruk a prononcé l’homélie, dans laquelle il a présenté la fête de la Transfiguration dans le contexte de la passion du Christ sur la Croix, de Sa mort et de Sa résurrection. Il a appelé à la fidélité au Christ et Son Église, malgré les adversités et la sécularisation progressive du monde contemporain. Les chants de la Liturgie étaient assurés par le chœur des étudiants du séminaire orthodoxe de Varsovie et de l’Académie ecclésiastique de la même ville sous la direction du professeur Włodzimierz Wołosiuk. La Liturgie principale s’est achevée par la procession autour de l’église, au cours de laquelle les fruits apportés par les fidèles ont été bénis. Outre les sœurs du monastère, des jeunes gens du camp organisé par la Fraternité de la jeune orthodoxe de Pologne ont activement participé à l’organisation et la préparation de la fête. Selon l’un des participants à celle-ci, « toute personne qui a eu le bonheur se séjourner sur notre Mont Thabor ne serait-ce que quelques minutes en ces jours a pu éprouver la joie qu’ont ressentie les apôtres Pierre, Jean et Jacques ».

