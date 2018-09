En ligne et ci-dessous jusqu'au 14 octobre, ce film diffusé par Arte sur les monastères peints de Bucovine en Roumanie, plus précisément sur celui de Sucevița. Extrait de la présentation:

"À l’extrême nord de la Roumanie, non loin de l’Ukraine et de la Moldavie, se trouve le monastère de Sucevita, l'un des plus beaux sites de la région de Bucovine, cœur historique de la Moldavie adossé aux Carpates (...) dont les murs intérieurs et extérieurs sont intégralement décorés de fresques et de peintures.

En hiver, lorsque les épaisses forêts qui l’entourent se couvrent de neige, les nonnes y mènent une vie calme et retirée. Mais au retour du printemps, le monastère et le village s’éveillent à la vie et fêtent la résurrection du Christ."

