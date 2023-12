France 2 : « Au-delà des frontières : Un siècle d’Action chrétienne des étudiants russes » – 25 décembre à 9h00

L’émission Orthodoxie France 2 propose le message de Noël du métropolite Dimitrios Ploumis prononcé au nom de tous les membres de l’Assemblée des évêques orthodoxe de France, suivi du documentaire Au-delà des frontières : Un siècle d’Action chrétienne des étudiants russes.

En octobre 1923, la petite ville de Přerov, proche de Prague, fut le théâtre du congrès fondateur de l’Action chrétienne des étudiants russes (ACER). À cette occasion, des intellectuels de premier plan, déjà impliqués dans le renouveau religieux en Russie avant la révolution et éprouvés par les tumultes de cette période et l’exil, ont jeté les bases de ce mouvement ecclésial.

Avec le temps, l’ACER s’est métamorphosé en un creuset d’idées et d’initiatives novatrices, influençant profondément divers aspects de la vie ecclésiastique, tels que l’éducation des jeunes, la formation théologique, l’engagement social, la quête de l’unité chrétienne, le renouveau spirituel, ainsi que dans les sphères culturelle et éditoriale. Son influence se répandra sur l’ensemble de l’orthodoxie en Occident.

Un siècle plus tard, nous nous interrogeons sur la pertinence et la contemporanéité des pensées, expériences, visions et témoignages de vie de ceux qui ont œuvré pour une « ecclésialisation de la vie ». Ce documentaire est une opportunité pour redécouvrir et mettre en lumière la portée actuelle de cet héritage précieux.

Un film documentaire d’Alexey Vozniuk et le père Jivko Panev.

Le documentaire qui sera diffusée le 25 décembre à partir de 9h00 en direct et sera accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay !