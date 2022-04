France 2 : « Consécration d’une église » – dimanche 3 avril à 9h30

Pour expliquer le rite de la dédicace d’une église orthodoxe et sa signification nous avons demandé à l’archevêque Job de nous accompagner à La Courneuve où le 29 janvier dernier fut consacrée l’église des Trois-Saints-Hiérarques de la Métropole orthodoxe roumaine. Nous vous invitons donc à découvrir l’office de la dédicace d’une église le dimanche 3 avril à 9h30 sur France 2 et accessible ensuite, pendant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay. Une émission produite par le père Jivko Panev et réalisée par Alexey Vozniuk.