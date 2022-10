France-Culture, “Orthodoxie” : “Monastères de l’Église orthodoxe serbe”

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture du 16 octobre avait pour thème “Monastères de l’Église orthodoxe serbe” et pour invité Lioubomir Mihailovitch pour évoquer l’ouvrage intitulé Monastères de l’Église orthodoxe serbe. Présentation : “La genèse de l’ouvrage, traduit déjà en six langues, conçu dans le but de présenter le patrimoine monastique serbe de façon accessible et homogène ; la préface écrite par feu le patriarche Irénée de Serbie ; approche succincte historico-géographique des monastères orthodoxes serbes en partant de Chilandar au Mont-Athos ; élargissement en Europe centrale et occidentale, Amérique du nord et Australie ; ce livre met en valeur l’attachement d’un peuple à ses racines spirituelles et l’unité spirituelle profonde de ces monastères ; le monastère de Peć au Kosovo, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.”

L’enregistrement de l’émission est en ligne ici.