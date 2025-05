Frère Jean (père Guérasime) expose au musée PAB d’Alès

Le musée Pierre André Benoit (PAB) d’Alès accueille une exposition exceptionnelle retraçant le parcours singulier du Frère Jean, moine orthodoxe (Guérasime) et ancien photographe de presse. Cette rétrospective présente 100 photographies couvrant plus de quatre décennies de son œuvre, de 1980 à 2024, témoignant d’un véritable pèlerinage visuel.

Dans les années 1980, avant d’embrasser la vie religieuse, Frère Jean exerçait comme photographe pour divers journaux parisiens, se spécialisant dans les pages artistiques. Son objectif a immortalisé des rencontres marquantes avec des personnalités emblématiques de l’art et de la culture : Salvador Dalí, Maurice Béjart, Marcel Marceau, Jean-Louis Barrault, Olivier Messiaen, ainsi que de nombreux artistes japonais.

Son parcours prend un tournant radical lorsqu’il devient moine, d’abord au Mont Athos puis dans le désert de Judée en Terre Sainte. Cette période est marquée par des rencontres spirituelles avec des religieux de différentes confessions, enrichissant sa vision et son œuvre photographique.

En 1996, Frère Jean revient en France et fonde, avec le Frère Joseph, le skite Sainte Foy à Saint-Julien-des-Points, en Cévennes. Ce monastère orthodoxe est devenu au fil des années un lieu d’accueil et d’échange pour des artistes et artisans du monde entier, toutes traditions confondues, qui partagent le désir de témoigner de leur foi à travers leurs créations.

Aujourd’hui, Frère Jean poursuit son témoignage à travers diverses pratiques : la prière, la photographie, la cuisine, la poésie et le jardinage. Ses photographies, déjà présentes dans des institutions prestigieuses comme le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale et le Musée international de la photographie de Chalon-sur-Saône, rejoignent désormais les collections du musée PAB d’Alès, ville natale de l’artiste.

Pour découvrir l’univers du Frère Jean, il est possible de visiter le skite Sainte Foy sur rendez-vous au 04 66 45 42 93 ou de consulter son site internet : www.photo-frerejean.com