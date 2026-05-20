« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Jean de Pergame »

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« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Jean de Pergame »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Jean de Pergame du Patriarcat œcuménique (Mgr Jean Zizioulas). Sa contribution théologique la plus remarquable concerne la théologie de la personne, et l’Église comme communion eucharistique autour de l’évêque. Il a su avec l’aide du Seigneur, transmettre à sa génération, la voie d’une orthodoxie vivante et fidèle à sa tradition, la plus authentique, d’abord à ses étudiants mais bien au-delà, particulièrement lors de ses homélies, dont le père Jean-Claude Gurnade nous propos quelques extraits. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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