« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Jean de Pergame »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Jean de Pergame du Patriarcat œcuménique (Mgr Jean Zizioulas). Sa contribution théologique la plus remarquable concerne la théologie de la personne, et l’Église comme communion eucharistique autour de l’évêque. Il a su avec l’aide du Seigneur, transmettre à sa génération, la voie d’une orthodoxie vivante et fidèle à sa tradition, la plus authentique, d’abord à ses étudiants mais bien au-delà, particulièrement lors de ses homélies, dont le père Jean-Claude Gurnade nous propos quelques extraits. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF