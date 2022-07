Homélie de Sa Toute Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée lors du Petit Message au métropolite Job de Pisidie (23 juillet 2022)

« Éminent frère,

C’est avec une grande joie et beaucoup d’amour dans le Seigneur que nous t’accueillons aujourd’hui dans notre très saint Centre, afin de t’annoncer, de manière officielle, ta digne élection en tant que métropolite Pisidie, Hypertime et Exarque de Sidé et Antalya.

Tu succèdes au métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire, qui a servi fidèlement et de manière agréable à Dieu pendant 14 ans cette Éparchie historique du Trône. Aujourd’hui est célébré à l’église métropolitaine de Saint-Nicolas à Séoul, en Corée, un office commémoratif pour le quarantième jour de son décès. Suis son exemple, sois inspiré par son respect envers le Trône œcuménique, et poursuis, avec Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade et le clergé local, l’œuvre bénie qu’il a accomplie. Que sa mémoire soit éternelle !

Comme il est écrit à juste titre, « la nature du ministère du Patriarcat œcuménique et son but sont de servir tous les orthodoxes, indépendamment de leur nationalité, de leur race et de leur langue » (Métropolite Jean de Pergame). Toi, frère Job, tu es appelé à servir une Métropole missionnaire, où tu feras pleinement l’expérience de la présence de la diversité. Tu auras de nombreuses possibilités de témoigner et de présenter l’Orthodoxie. Tâches de défendre avec zèle les valeurs chrétiennes, et montre toi chaque jour comme un « collaborateur de Dieu », qui veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim. 2,4). Nous sommes sûrs que tu lutteras de toutes tes forces pour défendre les droits du Trône œcuménique et sa mission panorthodoxe et œcuménique, qui sont prescrits par les saints canons et la pratique ecclésiastique de longue date.

Tu es un professeur de théologie avec de nombreux diplômes, un spécialiste en liturgie, avec une œuvre de recherche et d’écriture distinguée et internationalement reconnue, un érudit et un polyglotte, un orateur sollicité à des conférences internationales et dans les universités, détenant une habilitation à diriger les recherches de l’Université de Lorraine à Metz, France. Tu as été professeur et doyen de l’Institut Saint-Serge à Paris et de l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe à Chambésy-Genève. Depuis de nombreuses années, tu enseignes, avec beaucoup de succès et de résonance, à l’Institut Catholique de Paris.

La Grande Église t’a déjà élevé en 2013 au rang d’Archevêque titulaire, à l’âge de 39 ans. Elle t’a choisi comme représentant permanent auprès du Conseil œcuménique des Églises et t’a nommé coprésident de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre les Églises orthodoxe et catholique romaine, succédant au professeur et académicien, l’Éminent métropolite Jean de Pergame.

Nous sommes convaincus que dans ta nouvelle œuvre pastorale aux multiples facettes, ta riche formation théologique, ton éthos liturgique et eucharistique et ton expérience internationale et œcuménique serviront des sources inépuisables d’inspiration et de dynamisme, pour le bien du peuple de Dieu de la Métropole de Pisidie protégée par Dieu et de l’Orthodoxie dans son ensemble, dans les moments de tentation et de vagues, et que, par ta présence et ton œuvre tu donneras un témoignage de l’indivisibilité de la foi, du culte doxologique de Dieu et de l’amour du frère, de la lex credendi, de la lex orandi et de la lex agendi dans leur unité indivisible.

Éminence,

L’Église Mère t’envoie avec beaucoup d’espoirs dans le champ du Seigneur, où la moisson est grande. Sois très exigeant envers toi-même. À tous ses degrés, le sacerdoce est un sacrifice et une croix. En luttant vigoureusement et avec un zèle intense, tu constateras chaque jour que rien n’est ta propre réussite, mais que tout est un don d’en haut selon la volonté divine. Nous, qui sommes au Phanar, prions d’une seule bouche et d’un seul cœur, pour que le Bâtisseur de l’Église et le Donateur de tous les biens, te fortifie dans ton œuvre ecclésiastique et pastorale, à la gloire de Son nom céleste.

Nous te félicitons à nouveau pour ta promotion.

Axios ! »

Réponse du métropolite Job de Pisidie lors du Petit Message (23 juillet 2022)

« Votre Toute Sainteté, Père et Maître,

Saints Hiérarques,

Je glorifie et rends grâce au Dieu trinitaire qui aime les hommes pour tous les bienfaits qu’Il a accordé à mon indignité tous les jours de ma vie, et particulièrement dans le moment présent.

J’exprime ma gratitude à Votre Toute Sainteté pour l’amour paternel incessant et la confiance envers mon humble personne, et particulièrement pour mon élévation depuis l’Archevêché jadis illustre de Telmessos à la Métropole de Pisidie, en succession au Métropolite Sotirios récemment décédé, un missionnaire inlassable de la Grande Église du Christ.

Je dois également des remerciements aux membres du Saint et Sacré Synode qui vous entoure pour leur vote honorable. Avec gratitude et beaucoup de remerciements, j’accepte le nouveau ministère qui m’est confié par l’Église Mère et vous assure tous avec révérence que je m’efforcerai d’y répondre avec zèle et dévouement.

C’est un grand honneur pour moi d’être rendu digne de servir l’Église Mère dans une Éparchie historique célèbre – dans un centre missionnaire important de l’époque apostolique, où la lumière de l’Évangile fut amenée par l’Apôtre des Nations Paul, lors de ses deuxième et troisième voyages missionnaires.

Depuis lors, jusqu’à la fin du 18e siècle, une nuée de martyrs, de hiérarques et d’ascètes a brillé, témoignant fidèlement de notre Seigneur Jésus-Christ, suivant l’exhortation de l’Apôtre des Nations : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ » (1 Co 11,1). Leur ont suivi au cours du 20e siècle d’éminents professeurs universitaires et hiérarques du Trône œcuménique, parmi lesquels Ézéchiel précédemment d’Australie et, jusqu’à il y a encore très peu de temps, Sotirios, précédemment de Corée, un homme de prière et d’action systématique, qui, par la grâce de Dieu, a ravivé la vie ecclésiastique en dédicaçant quatre églises sacrées.

Suivant l’exemple de mes prédécesseurs de bienheureuse mémoire, je prie que la Grâce divine qui guérit les infirmités et comble les insuffisances, fasse de moi un imitateur de Jésus-Christ, l’unique Grand-Prêtre, afin de poursuivre de manière agréable à Dieu cette œuvre missionnaire et pastorale déjà florissante, en collaboration admirable avec Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, le clergé local et les amis actifs en Grèce de la sainte Métropole de Pisidie.

Invoquant l’intercession de tous les saints qui ont brillé en Pisidie, je demande les prières vers le Seigneur de votre Toute Sainteté et de vous tous frères bien aimés en Christ. »