Le carême des saints apôtres commencera lundi et se poursuivra jusqu’à la fête des apôtres Pierre et Paul. À cette occasion, nous publions le message du métropolite Antoine de Borispol et Brovary (Église orthodoxe d’Ukraine) :

« Voici devant nous le carême des saints apôtres, institué par l’Église dès les temps anciens. À certains d’entre nous, le sens de ce carême est incompréhensible, les gens doutent de son opportunité et de la nécessité de jeûner. Le jeûne est la protestation contre le péché, un défi à la façon de vivre fondée sur le péché. C’est la protestation contre soi-même : contre nos habitudes pernicieuses, notre faiblesse, notre absence de volonté, nos souhaits empreints de passions, indomptables. Le jeûne est toujours joyeux pour l’homme qui souhaite croître et se développer spirituellement. La vie spirituelle nécessite un mouvement continuel, une ascension, un perfectionnement, car c’est seulement ainsi que l’âme se purifie et s’ouvre, qu’elle fait écho à l’appel de Dieu. Le jeûne est encore la possibilité de réprimer et d’annuler en soi tout mal et toutes plaies, et renforcer et multiplier tout ce qui est bon. Le principal est l’approche consciente du jeûne. Jeûner pour se donner en spectacle est insensé. Le jeûne perd alors sa valeur et se transforme en diète banale. Le jeûne est nécessaire pour nous et non pour Dieu, c’est là ce dont il faut se souvenir. C’est la possibilité de vérifier ses forces, de renforcer sa volonté, redresser ce qui est déformé et tordu en nous. Le jeûne nous approche de la vérité et nous ouvre les yeux envers ce qui est beau. Notre vue et notre ouïe, physiques et spirituelles s’affinent, nous devenons aptes à voir la beauté autour de nous : dans les hommes, la nature, les objets saints, la prière, nous distinguons le souffle d’éternité dans le bruit du vent et de la mer, le bruissement des feuilles et le crépitement de la pluie, le souffle des journées chaudes sans nuages, et le chuchotement des fleurs dans le jardin. Le jeûne nous affine, nous rend plus perceptifs à tout ce qui est lumineux et beau, apportant la joie authentique. Quant aux gens qui refusent le jeûne, ils se privent de la possibilité d’entrer en contact avec ce qui est merveilleux, ce qui, dans notre vie terrestre est l’écho de l’éternel, du non-terrestre. Que Dieu nous donne, tant qu’il est encore temps, de tout comprendre correctement et en prendre conscience, afin que le ménagement de soi-même ou autres causes extérieures ne nous détournent pas de la voie qui surmonte le péché.

