L’Institut Saint-Serge a appris avec tristesse le décès dans l’île de Cythère, le 24 août 2024, à l’âge de 89 ans, du professeur Christos Yannaras, éminent théologien laïc et professeur émérite de philosophie politique à Athènes. Écrivain prolifique avec plus de 50 livres parus, personnalité emblématique et charismatique, il fut une figure majeure de la vie intellectuelle grecque durant presque toute la seconde moitié du xxe siècle, ouvrant en Grèce et

