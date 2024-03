In memoriam Nadine Arnould

Information transmise par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale :

“Nous avons la tristesse de partager la nouvelle du rappel à Dieu de sa servante Nadine Arnould (1934-2024), survenu le jour de l’Annonciation, le 25 mars 2024. Nadine Arnould née Behr a rejoint ce matin son mari le père Jean-Marie !

Elle a quitté ce monde sereinement, entourée d’une partie de ses enfants, à l’âge de 90 ans.

Ce mot de son ami le père Alexis Struve résume sa personnalité riche qui alliait bonté, humour et sens pratique : “Pour moi Nadine était Marthe, la femme généreuse au service de tous !”

Elle aura œuvré avec discrétion et efficacité au développement de l’orthodoxie de langue française tant auprès de son mari pour l’édition et la diffusion de textes liturgiques, qu’au SOP avec Jean Tchékan ou au sein de la Fraternité orthodoxe notamment dans l’organisation des grands congrès.

Elle fut de longues années présidente de l’association de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés, rue Saint-Victor à Paris. Elle consacra en outre plusieurs années de sa vie au service de l’ACAT.

Son engagement et sa ténacité dans tout ce qu’elle entreprenait, avec bon sens et douceur mais sans jamais le faire ressentir, forçaient l’admiration !

Au centre de ses préoccupations quotidiennes sa famille occupait une place primordiale et elle a su combler enfants et petits-enfants (et un certain nombre d’arrière-petits enfants !) en les nourrissant de culture, mais aussi de bons petits plats, fine et inventive cuisinière qu’elle était (nombre de ses amis retrouvent dans leurs livres de cuisine ses recettes de choucroute, baeckoeffe ou petits sablés de Noël qui marquaient ses origines nancéiennes !).

Un grand vide nous envahit aujourd’hui. Une belle personne nous a quittés, dans la paix. Mémoire éternelle !”

Source (texte et photographie) : Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Nadine Arnould était fille d’Élisabeth Behr-Sigel, sœur de Nicolas Behr, veuve de l’archiprêtre Jean-Marie Arnould.