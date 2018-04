Le 16 avril 2018 a eu lieu l’inauguration de l’exposition « Nouveaux martyrs et confesseurs de Russie » au centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris. La cérémonie officielle a eu lieu dans l’une des salles d’exposition du centre. L’évêque de Chersonèse Nestor s’est adressé à l’assistance par des paroles de bienvenue, soulignant l’importance et la valeur historique de l’exploit des innombrables nouveaux martyrs pour le chrétien contemporain. Sont ensuite intervenus l’archevêque Michel (Donskoff) et le dirigeant artistique de l’exposition, l’architecte Dmitri Smirnov. Ont également participé au vernissage le conseiller et représentant de l’ambassade de la Fédération de Russie Léonide Kadychev, les collaborateurs du Conseil patriarcal pour la culture, les clercs et les paroissiens des églises du diocèse de Chersonèse et de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe, des habitants et des hôtes de la capitale française. L’exposition est liée au centième anniversaire de la page tragique de l’histoire de l’Église orthodoxe russe : l’assassinat du saint empereur martyr Nicolas II et de sa famille, ainsi que le début des persécutions de l’Église orthodoxe russe par les bolcheviques. Pendant la période de l’athéisme militant, l’Église orthodoxe russe a brillé de l’éclat de la masse des nouveaux martyrs et confesseurs qui ont témoigné du Christ, subissant les tortures et la mort. Cet exploit sacrificiel ne peut être livré à l’oubli. L’exposition multimédia « Les nouveaux martyrs et confesseurs de l’Église de Russie » est la première exposition de cette sorte hors des frontières de Russie et présente la voie historique de l’Église en Russie soviétique sous le prisme de l’exploit des nouveaux martyrs. Celui-ci est reflété dans le contexte des événements historiques de ce temps. L’exposition qui sera ouverte jusqu’au 6 mai de cette année inclusivement, est structurée sur le principe historique et chronologique : ses visiteurs font connaissance d’abord de la vie de l’Église orthodoxe russe à la veille de la révolution avec les événements fondamentaux de l’histoire de l’État et de l’Église au XXème siècle. Les stands de l’exposition donnent une présentation de la vie prérévolutionnaire dans le pays, du commencement et de la poursuite des persécutions contre la foi en Russie soviétique, et mènent les visiteurs jusqu’à la fin de la période historique, liée avec le passé communiste, qui s’est achevée par la canonisation des nouveaux martyrs et confesseurs de Russie. Les photographies, les reproductions de documents, les citations caractérisant l’époque des persécutions, sont présentées à l’aide des technologies multimédia, de petites formes architecturales, de livres interactifs multimédias, des stands de projection, de supports SmartScreen et pancartes. L’exposition est préparée par le Conseil patriarcal pour la culture, le Fonds d’aide à la préservation des valeurs chrétiennes, avec le concours du ministère de la Culture de la Fédération de Russie et du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris. On peut visionner ci-dessous le reportage d’Orthodoxie.com sur l’exposition.



