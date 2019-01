Mercredi dernier, la paroisse de San Remo (église du Christ-Sauveur, de saint Séraphin de Sarov et de sainte Catherine, photographie ci-dessus), en Italie, a annoncé qu’elle quittait l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale pour l’Église orthodoxe russe hors-frontières. Son recteur, le père Denis Baykov a expliqué : « En raison des actions inacceptables de l’archidiocèse d’Italie et de Malte du Patriarcat de Constantinople envers notre paroisse et le recteur, il nous est impossible de rester en communion avec le Patriarcat de Constantinople. L’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale continue d’être en communion avec le Patriarcat de Constantinople, nous sommes profondément attristés d’abandonner cette juridiction. Nous espérons que l’assemblée du 23 février à Paris choisira de revenir sous l’Église mère russe. »

Le conseil paroissial a donc décidé à l’unanimité de demander à l’Église orthodoxe russe hors-frontières d’accepter la paroisse sous sa juridiction. Tous les membres de la paroisse ont déjà exprimé leur consentement et l’assemblée générale extraordinaire de la paroisse, convoquée pour le 3 février, signera techniquement et légalement le passage canonique.

Le père Denis a également précisé, concernant le choix effectué, c’est « un meilleur choix pour nous, car non seulement elle (l’Église orthodoxe russe hors-frontières, ndr) fait partie de l’Église russe, mais elle est complètement autonome dans son administration et tire ses origines historiques de l’immigration russe après la révolution et la guerre civile. »

Le lendemain, la paroisse a été acceptée au sein de l’Église russe hors-frontières et fait désormais partie de son diocèse d’Europe occidentale.

Après celle de Florence, en octobre dernier, c’est la deuxième paroisse de l’Archevêché à rejoindre l’Église orthodoxe russe hors-frontières.

Sources : Sanremonews, site paroissial