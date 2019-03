Mgr Victor de Baryshevka, évêque de l’Église orthodoxe d’Ukraine (Patriarcat de Moscou), a rendu visite au patriarche Théophile de Jérusalem, le lundi 4 mars. Mgr Victor était accompagné du vice-président du département des relations extérieures de l’EOU (PM), l’archiprêtre Nicolas Danilievitch. Au cours de cette rencontre, l’évêque ukrainien a informé le patriarche Théophile de Jérusalem ainsi que l’archevêque Théophylacte du Jourdain de la situation actuelle dans l’Église d’Ukraine. Pour sa part, le Primat de l`Église de Sion a souligné que la crise de l`Église en Ukraine constitue un défi pour toute l’Orthodoxie. Enfin, le patriarche Théophile a exprimé son espoir que le monde orthodoxe trouve la force de surmonter cette crise tout en préservant l’unité de l’Église. Le patriarche Théophile a fait part à l’évêque Victor de son soutien au métropolite Onuphre de Kiev.

Par ailleurs, le père Yannick Provost, en voyage à Jérusalem afin de préparer le pèlerinage en Terre Sainte qui aura lieu comme chaque année fin octobre 2019, nous a fait part de la situation actuelle concernant l’accueil des pèlerins qui viennent du monde entier visiter les lieux saints. Tous les prêtres en situation canonique régulière sont invités à concélébrer à l’occasion des offices qui ont lieu quotidiennement à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth. A titre d’exemple, le vendredi 1 mars, une liturgie a eu lieu au Golgotha présidée par l’archevêque Théophane (du patriarcat de Jérusalem) ; une vingtaine de prêtres venant de Russie, d’Ukraine, de Grèce du Nord, de Roumanie et de France ont célébré avec l’archevêque, plus de 600 pèlerins venus des pays ci-dessus ont communié. Le dimanche 3 mars, lors de la liturgie au Saint-Tombeau, la liturgie a été présidée par le métropolite Pantéléimon de Véria et Naoussa (patriarcat de Constantinople) entouré de l’archevêque Aristarque (patriarcat de Jérusalem) et de l’évêque Sophrone d’Oradea, Bihor et Sala (patriarcat de Roumanie) ainsi que de 48 prêtres venus de Crète, de Thessalonique, de Russie, de Roumanie, de Serbie… Plus d’un millier de pèlerins, majoritairement russes et roumains, ont pu communier cette nuit là.

Source