Jérusalem : malgré la fermeture de l’Anastasis, les Liturgies continueront à être célébrées

Devant l’aggravation de la situation sanitaire à Jérusalem, l’administration israélienne a décidé hier, mercredi 25 mars, de fermer l’église de la Résurrection (Saint-Sépulcre – Anastasis). La fermeture des portes a eu lieu hier peu après 17h, pour une période d’une semaine au minimum. Aujourd’hui, un communiqué a été émis par les trois responsables des communautés ayant la charge de l’église. Ce document est signé par SB Théophile III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem et de toute la Palestine, ainsi que par le custode de Terre-Sainte pour les catholiques-romains et par le patriarche arménien de Jérusalem :

« Suite à l’évolution de la situation en Terre Sainte, nous, les chefs des trois communautés auxquelles la Providence a accordé la grâce et l’honneur de pouvoir célébrer les louanges du Seigneur dans la Basilique du Saint-Sépulcre et de la Résurrection, souhaitons faire savoir que les célébrations des trois communautés, les Grecs orthodoxes, les Latins et les Arméniens continueront régulièrement, même si, pour des raisons de sécurité et afin d’éviter le risque de diffusion de la contamination par le COVID-19, le nombre de participants aux célébrations sera limité à quelques personnes et que la Basilique ne sera accessible que pendant les Liturgies.

Nous voudrions vous assurer qu’à l’intérieur de la Basilique, les prières des trois communautés continueront, voire s’intensifieront, pour demander au Père céleste la fin de la pandémie, la guérison des malades, la sauvegarde du personnel médical, la sagesse pour les pasteurs et les gouvernants et le repos éternel pour ceux qui ont perdu la vie. Nous élevons ces prières depuis le lieu même où, par le sacrifice de sa propre vie sur le Calvaire et par sa Résurrection du Tombeau le troisième jour, le Fils unique de Dieu et bien-aimé Jésus-Christ a vaincu le mal, le péché et la mort ».

Rappelons que chaque nuit, depuis des siècles, la divine Liturgie est célébrée par la communauté orthodoxe dans le Saint-Tombeau ; les matines débutent à minuit et sont suivies de la Liturgie vers 2h. Ensuite, la communauté arménienne, puis les catholiques-romains (Latins) célèbrent leur office.

