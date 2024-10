Jésus le Nazaréen: Un lien entre Nazareth, le naziréat et la prophétie

L’Évangile de Matthieu associe Jésus à Nazareth et à la prophétie selon laquelle Il serait appelé «Nazaréen». Pourtant, aucune prophétie de l’Ancien Testament ne mentionne explicitement ce titre. Que signifie réellement ce terme? En explorant les parallèles avec le naziréat et des figures comme Samson, Matthieu établit un lien profond entre Jésus, la sainteté et l’accomplissement des prophéties messianiques.

Le parallèle avec Samson et l’idée de naziréat

D’après Matthieu, de retour d’Égypte, Joseph et Marie s’installent à Nazareth afin que s’accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen (Mt 2:23). D’ailleurs, nulle part dans l’Ancien Testament, nous ne trouvons de prophétie annonçant que le Messie serait Nazaréen.

Il est toutefois peu probable que l’évangéliste fasse ici référence à une source qui nous serait inconnue, comme le croient certains spécialistes. Il s’agirait plutôt d’une mise en parallèle du destin de Jésus avec l’histoire de la naissance de Samson, né de Manoach et de sa femme stérile à qui un ange est apparu pour lui dire:

Voici, tu es stérile, et tu n’as point d’enfants; et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils… ce garçon sera un nazir de Dieu dès le ventre de sa mère Jg 13:3-5

Le mot nazir était employé dans l’Ancien Testament pour désigner des personnes qui faisaient le vœu (en général pour une durée limitée) de mener une vie ascétique, en particulier de ne pas boire de vin, de ne pas couper les cheveux et de ne pas s’approcher des morts (Nb 6:1-7).

Dans le texte grec de l’Évangile de Matthieu, le nom galiléen de la ville de Nazareth (Ναζαρέτ) a une consonance proche du mot nazir (ναζωραῖος). Les mots hébreux correspondants נֵצֶר (nēṣer, «rameau») et נָזִיר (nāzîr, «consacré» ou «nazir») n’ont pourtant pas la même proximité.

S’agissant du texte grec, l’intention de l’évangéliste de mettre en lien l’endroit où Joseph, Marie et l’Enfant se sont installés à leur retour d’Égypte avec la coutume vétérotestamentaire du nazarisme, paraît d’autant plus évidente.

On a également émis l’hypothèse que Nazareth était un lieu où un groupe de nazirs s’était établi au IIᵉ siècle av. J.-C., et que la ville avait connu un lien avec leur honneur. Cependant, cette hypothèse n’est pas confirmée par les sources historiques.

«Jean-Baptiste dans le désert» (détail), Geertgen tot Sint Jans,

À première vue, l’image de Jésus ne correspond pas au profil d’un nazir, qui caractérise bien mieux Jean-Baptiste.

Il semblerait que, pour Matthieu, il soit important de montrer la filiation et l'expérience de la sainteté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mode de vie d'un nazir était clairement associé à la sainteté (cf. Nb 6:8).

La référence à la prophétie selon laquelle Il sera appelé Nazaréen est immédiatement suivie dans l’Évangile de Matthieu du récit sur Jean-Baptiste qui avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage (Mt 3:4).

De toute évidence, Matthieu veut établir un lien direct entre la sainteté telle qu’elle existait dans l’Ancien Testament et Jean-Baptiste, et, à travers lui, entre l’Ancien Testament et Jésus.

L’origine galiléenne de Jésus et sa messianité

Les récits ultérieurs des évangélistes sur le ministère terrestre de Jésus font clairement apparaître qu’Il était connu comme le prophète de Nazareth en Galilée (Mt 21:11). Apparemment, parmi ceux qui mettaient en doute sa dignité messianique en se fondant sur l’affirmation que de la Galilée il ne sort point de prophète (Jn 7:52), personne ne savait que Jésus était né à Bethléem.

Les deux Évangiles, de Matthieu et de Luc, nous apprennent que Jésus est né à Bethléem en Judée (et non en Galilée), mais nulle part dans ces Évangiles il n'est dit que Jésus ou ses disciples aient mentionné ce fait lors d'une polémique avec les Juifs.

Jean rapporte une question posée par les Juifs: L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la postérité de David, et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? (Jn 7:42). Mais il ne reproduit aucune réponse de la part de Jésus ni de ses disciples.

L’origine galiléenne de Jésus était un des facteurs déterminants qui conduisaient les Juifs à ne pas le reconnaître comme Messie: ils ne pouvaient croire qu’un Galiléen puisse être le Messie annoncé par les prophètes, lui qui devait évidemment naître en terre de Judée, dans la ville de David.

Matthieu tenait à répondre à ces malentendus et à présenter Jésus avant tout comme celui dont les prophètes ont parlé et sur lequel ils ont écrit. C’est pourquoi il lui importait de montrer dès le début que Bethléem n’était pas simplement le lieu où Il était né en raison d’un concours de circonstances, mais la ville dans laquelle se trouvait la maison de Joseph, son père selon la loi.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, “Début de l’Évangile”, visitez le site des Éditions des Syrtes.