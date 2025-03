Le site internet de la Bibliothèque du Patriarcat de Serbie a été lancé le 12 mars 2024, et il est accessible à l’adresse suivante : www.bibliotekasp.rsCe site, en langue serbe, présente sa structure, ses fonds, ses projets scientifiques, sa coopération avec d’autres institutions culturelles et la manière d’utiliser les fonds de la bibliothèque. Le site est en cours de mise à jour et sa version finale est attendue dans la période

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.