La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux encourage les fidèles à se faire vacciner

Bruxelles – Communiqué de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB-OBB)

« La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) a été convoquée en sa 23e réunion qui s’est déroulée par visioconférence, à cause de la crise sanitaire, le mardi 16 novembre 2021 sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat œcuménique) et avec la participation de Son Excellence l’évêque Luka (Patriarcat de Serbie), de Son Éminence le métropolite Seraphim (Patriarcat de Roumanie), de Son Excellence l’évêque Marc de Neamts, représentant du métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), de son Excellence l’évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie) et de Son Excellence l’évêque Joachim d’Apollonia (évêque auxiliaire de l’Archevêché orthodoxe de Belgique – Patriarcat œcuménique).

Les évêques ont échangé sur la situation sanitaire avec le rebondissement de la pandémie aux trois pays du Benelux et les conséquences sur les restrictions imposées aux rassemblements dans les églises. Ils ont été informés par le président des rencontres qu’il a eu, en tant que chef de culte orthodoxe, avec les Premiers-ministres belge et luxembourgeois sur ce sujet et sur la sensibilisation à la vaccination contre le coronavirus. Observant le nouveau rebondissement de la pandémie et considérant les données actuelles de la médecine qui démontrent que, jusqu’à présent, et à côté des mesures de protection sanitaire, la vaccination est le moyen le plus efficace contre la propagation de la maladie. Les hiérarques encouragent les fidèles à respecter ces mesures de protection et à accepter l’aide de la médecine (voir ci-dessous). Bien sûr chaque personne a la liberté de choisir en pleine conscience.

A l’instar des autres cultes, les évêques ont donné leur accord à la création et le fonctionnement d’un comité de confidentialité pour l’ensemble du Benelux qui traitera des problèmes d’abus dans le sein de l’Eglise, s’il y en a.

La question des aumôniers des prisons et de leur statut en Belgique et aux Pays-Bas a aussi été abordé par les hiérarques qui ont exprimé leur souci pastoral sur ce sujet.

Les évêques ont aussi examiné la situation et les progrès de la présence de l’Eglise Orthodoxe aux Pays-Bas et ils ont échangé des informations et des nouvelles de la vie de leurs diocèses respectifs.

La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux est prévue pour le 16 juin 2022.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009. »

Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux – encouragement des fidèles à se faire vacciner

17 novembre 2021

Chers frères et chères sœurs en Christ,

Nous sommes déjà arrivés à cette période de l’année liturgique qui nous prépare à accueillir la grande fête de la Nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre volonté et notre souhait est de célébrer les fêtes sans les mesures restrictives que nous avons eu l’année dernière. Or, observant le nouveau rebondissement de la pandémie et considérant les données actuelles de la médecine qui démontrent que, jusqu’à présent, et à côté des mesures de protection sanitaire, la vaccination est le moyen le plus efficace contre la propagation de la maladie, nous encourageons les fidèles à respecter ces mesures de protection et à accepter l’aide de la médecine. Bien sûr chaque personne a la liberté de choisir en pleine conscience.

Nous prions pour la guérison des malades mais aussi pour le repos des âmes des personnes que cette maladie a emportées.

Nous adressons nos vœux et beaucoup de remerciements aux médecins, aux infirmiers et aux soignants, hommes et femmes, qui combattent cette maladie et qui soignent les malades.

Enfin, nous adressons à tous les chrétiens orthodoxes de nos diocèses nos meilleurs vœux pour qu’ils puissent célébrer les fêtes de la Nativité et de la Théophanie du Christ dans la joie spirituelle, en bonne santé de l’âme et du corps et dans la Grâce de Dieu!