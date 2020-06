La Cour suprême de l’Autorité palestinienne annule le transfert de propriété du site du Chêne de Mambré à la Mission ecclésiastique russe de Jérusalem

Sur la base d’anciennes lois islamiques, la Cour suprême de l’Autorité palestinienne a annulé un décret du président Mahmoud Abbas qui accordait un terrain situé à Hébron à la Mission ecclésiastique russe à Jérusalem. Le site en question inclut le célèbre Chêne de Mambré où le patriarche Abraham a donné l’hospitalité au Seigneur, apparu sous la forme de trois Anges, selon le chapitre 8 de la Genèse. Aujourd’hui, le Chêne est situé dans le complexe russe dédié aux Saints Ancêtres du Christ à Hébron, avec le monastère de la Sainte-Trinité. Le président Abbas avait décidé le transfert du terrain à la Mission russe en janvier 2017. Ahmed Saeed Bayoud al-Tamimi, membre du Comité exécutif de l’OLP et président du Conseil des diplômés de l’Université polytechnique de Palestine, a exprimé sa gratitude à la Cour Suprême, déclarant que dès le transfert du terrain à l’Église russe par Mahmoud Abbas, il avait voulu annuler la décision et donner le terrain à l’université pour y construire un hôpital universitaire, qui « desservirait la province et la patrie ». La famille al-Tamimi soutient qu’elle est la propriétaire légitime du terrain. L’Église russe, cependant, rétorque que le terrain lui appartient depuis le XIXème siècle, lorsqu’il avait été acheté par l’archimandrite Antoine (Kapoustine). Selon les medias palestiniens, environ 85% de la localité a appartenu à la famille al-Tamimi depuis le VIIème siècle. Conformément à la loi islamique, le terrain en question est religieux et ne peut jamais être transféré à la propriété de quelqu’un d’autre, bien qu’il puisse être donné en usufruit. Tous ceux qui vivent ou disposent d’un immeuble sur le terrain doivent payer une taxe spéciale à la famille. Celle-ci soutient que l’Empire ottoman a transféré le terrain d’Hébron à l’Église russe sous forme de bail, mais que l’Église a cessé de payer la taxe après 1960, ce qui signifie que le terrain revient au propriétaire selon la loi sur les donations. C’est ainsi que le président Abbas n’avait pas le droit de transférer la propriété du terrain à l’Église russe en 2017, selon les dires de la famille al-Tamini, tandis que l’Église objecte que l’archimandrite Antoine (Kapoustine) a pu effectivement réenregistrer officiellement le terrain en tant que propriété de l’Église. Après la révolution de 1917 en Russie, une partie du terrain était géré par l’Église russe hors-frontières. Le terrain fut donné au Patriarcat de Moscou en 1997 par Yasser Arafat, mais le transfert n’a pas été légalisé convenablement jusqu’à la décision de Mahmoud Abbas. S’en est suivi un certain nombre de batailles juridiques au sujet du site du monastère de la Sainte-Trinité au cours des années, donnant lieu à diverses décisions. Hébron serait le site des tombes des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, de même que ceux d’Adam et Ève, et est considéré sacré par les chrétiens, les juifs et les musulmans. La localité est divisée en plusieurs sections, avec la section russe maintenant à l’épicentre de la confrontation.

