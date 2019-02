Pour la première fois, le texte de la divine liturgie de saint Jean Chrysostome a été traduit en ourdou, la langue officielle du Pakistan et l’une des 22 langues officielles de l’Inde. La liturgie a été traduite du slavon et de l’anglais par le père Paul et la presbytéra Élisabeth Sushil, de l’église Saints-Pierre-et-Paul à Lahore, au Pakistan, qui dépend du Patriarcat de Moscou. Le père Paul est titulaire d’un baccalauréat en théologie du Séminaire de Tomsk en Russie. En tout, deux ans de travail ont été nécessaires pour cette traduction, qui a été relue par un professeur de théologie et des experts en ourdou. Le livre sera imprimé bientôt et disponible au public. D’autres textes ont déjà été traduits en ourdou, dont le catéchisme de saint Nicolas Vélimirovitch, traduit par le père Joseph Farooq, un livre de prières, un recueil de 300 apophtegmes ascétiques, la « Foi du peuple élu » par la presbytéra Rosy Razia et encore beaucoup d’autres livres.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity