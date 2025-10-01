La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 (Institut Saint-Serge)

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge débutera la semaine prochaine. Les inscriptions sont ouvertes. « Cette formation vise à explorer les médias orthodoxes dans le contexte post-moderne en offrant des pistes de réflexion et des solutions pratiques. Elle vous guide dans la communication médiatique en respectant les dimensions kérygmatique, pédagogique et ecclésiologique de la prédication orthodoxe. » Pour toute information (présentation, inscription, calendrier) voir sur cette page (et là pour les modalités d’inscription) ainsi que les affiches ci-dessous.