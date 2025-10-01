La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 (Institut Saint-Serge)

Catégories À la Une Actualités Annonces Conférences Être ensemble France par
La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 (Institut Saint-Serge)

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge débutera la semaine prochaine. Les inscriptions sont ouvertes. « Cette formation vise à explorer les médias orthodoxes dans le contexte post-moderne en offrant des pistes de réflexion et des solutions pratiques. Elle vous guide dans la communication médiatique en respectant les dimensions kérygmatique, pédagogique et ecclésiologique de la prédication orthodoxe. » Pour toute information (présentation, inscription, calendrier) voir sur cette page (et là pour les modalités d’inscription) ainsi que les affiches ci-dessous.

Ito Om 2025 2026 Page 0001
Ito Om 2025 2026 Page 0002

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

2 octobre

Saint hiéromartyr Cyprien et la vierge Justine, de Nicomédie (304),

19 septembre (ancien calendrier)/2 octobre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; Saints Trophime, Sabbace et Dorymède, martyrs à Antioche de Pisidie (276), sainte martyre ...

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 (Institut Saint-Serge)

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge débutera la semaine prochaine. Les inscriptions sont ouvertes. ...

1er octobre

Jour de jeûne Protection de la Très sainte Mère de Dieu. Saint apôtre Ananie, des soixante-dix, saint Romain le Mélode ...

18 septembre (ancien calendrier) / 1er octobre (nouveau)

Jour de jeûne Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saint martyr Eumène le thaumaturge, évêque de Gortyne (670) ; sainte martyre ...

Le patriarche Daniel : « Pour nous, l’Europe signifie une Europe de la foi chrétienne »

Le patriarche Daniel a déclaré, à l’occasion du 18e anniversaire de son intronisation, qu’il est nécessaire d’accentuer les valeurs spirituelles, ...

Prague : 90e anniversaire de la cathédrale orthodoxe avec des hiérarques tchèques et serbes

L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie a célébré la semaine dernière le 90ᵉ anniversaire de la cathédrale des ...

Réservez la date pour le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale !

Le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l’égide de l’AEOF, se tiendra du 30 avril ...

30 septembre

Saint hiéromartyr Grégoire, illuminateur de la Grande Arménie (vers 335) ;  saints Victor et Ours, martyrs à Soleure en Suisse (IIIème ...

17 septembre (ancien calendrier) / 30 septembre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saintes martyres Pistis (Foi), Elpis (Espérance), Agapée (Charité) et leur mère Sophie (vers ...

13e cycle de conférences « Les Lundis de Port-Royal » avec Bertrand Vergely 2025- 2026

Nous vous informons que le 13e cycle de conférences « Les Lundis de Port-Royal » de Bertrand Vergely commencera exceptionnellement le mercredi ...

La proclamation locale de la canonisation de saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae aura lieu au monastère de Cernica

L’archevêché de Bucarest a annoncé le programme de la proclamation locale de la canonisation de saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae, ...

29 septembre

Saint Cyriaque l’anachorète, abbé en Palestine (556) ; saints martyrs Dadas, Gobdahala et Kasdios de Perse (IV) ; sainte martyre Goudelia ...

16 septembre (ancien calendrier) / 29 septembre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix : sainte Euphémie, grande-martyre à Chalcédoine (304) ; sainte Sébastienne, martyre (86-96) ; sainte martyre ...

La visite du patriarche bulgare Daniel à Thessalonique

Aujourd’hui, 28 septembre 2025, Sa Sainteté le patriarche bulgare Daniel, par décision du Saint-Synode, est parti pour la ville de ...

Une délégation internationale de journalistes et de blogueurs a effectué une visite en Russie

Du 16 au 23 septembre 2025, une délégation internationale de journalistes et de blogueurs était en visite à Moscou, séjour ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.