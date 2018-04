Comme chaque année, l’Église de Jérusalem fête avec éclat les différents offices marquant la fin du Grand Carême et la Semaine sainte. Le samedi 31 mars, la résurrection de Lazare a été célébrée avec plusieurs liturgies. L’une, présidée par l’archevêque Théophane, se déroulait sur le Mont des Oliviers, près du site traditionnel de l’Ascension du Seigneur dans le lieu où se trouvait une basilique byzantine qui est maintenant une mosquée depuis la reprise de la Ville Sainte par Saladin en 1187. Les chrétiens orthodoxes sont autorisés depuis cette époque à célébrée la liturgie pour certaines fêtes dans l’enceinte de la mosquée (vidéo ci-dessous).



Une autre liturgie, présidée par le patriarche Théophile III a eu lieu à Béthanie, près du Tombeau de Lazare (vidéo ci-dessous).



Le lendemain, dimanche des Rameaux, la liturgie a été présidée au catholicon de l’Anastasis par le patriarche Théophile, entouré d’un clergé nombreux et de centaines de fidèles et pèlerins. Une procession a ensuite eu lieu autour de l’édicule de l’Anastasis. (vidéo ci-dessous)



Dans la soirée du mercredi 4 avril a eu lieu la traditionnelle célébration de l’office de l’onction dans l’église du monastère patriarcal dédié aux saints Constantin et Hélène. Cette onction est destinée à fortifier les fidèles avant d’entrer dans les jours saints de la commémoration de la Passion et de la Résurrection du Seigneur. Cet office était présidé par Théophile III, patriarche de Jérusalem et de toute la Palestine, entouré des évêques, des archimandrites et des moines ainsi que de nombreux fidèles. (vidéo ci-dessous).



Le lendemain, jeudi 5, après la célébration de la liturgie de saint Basile dans la cathédrale saint Jacques, le frère du Seigneur, a eu lieu le traditionnel service du lavement des pieds, en mémoire du lavement des pieds effectué par Notre Seigneur lors de la dernière Cène, en signe d’humilité et de service. Conformément au typicon de l’église de Jérusalem et aux règlements hérités du status quo, cette célébration a eu lieu dans la grande cour pavée qui se trouve à l’entrée de l’Anastasis.

A cette occasion, le patriarche a lavé les pieds de douze archimandrites, symbolisant les douze apôtres. De très nombreux fidèles et pèlerins ont participé à cet office dans la cour de l’église, mais aussi sur les toits des monastères environnants : le métochion de Gethsémani, ainsi que les monastères saint Abraham, saints Constantin et Hélène et l’église saint Jacques. (vidéo ci-dessous).



Le jeudi l’office de lecture des douze évangiles de la Passion a eu lieu dans le cathilicon de l’Anastasis (Saint-Sépulcre). La première lecture a été faite par le patriarche, puis les évêques, prêtres et diacres présents se sont relayés pour lire les autres récits évangéliques. De très nombreux pèlerins venus de Grèce, de Chypre, de Russie, de Roumanie et d’autres pays ont participé à cet office. (vidéo ci-dessous).