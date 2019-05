Les évêques de l’Église orthodoxe de Moldavie conduisaient le cortège. Avant le début de la marche, comme le veut la tradition maintenant instaurée, a été concélébrée la sainte Liturgie par plusieurs prêtres, et présidée par l’évêque de Bălți et Fălești Marcel qui lui-même était assisté des évêques vicaires du diocèse de Chișinău, Mgr Jean de Soroca et Mgr Silouane d’Orhei. À l’issue de la divine Liturgie, le métropolite de Chișinău Vladimir a célébré un office d’intercession pour le début de toute bonne œuvre, suite auquel a commencé immédiatement la marche elle-même. Pendant toute la marche, les participants à celle-ci, membres du clergé et laïcs de tous les âges, ont élevé leur prières au Dieu plein de bonté et à la Très sainte Mère de Dieu pour la prospérité du pays, portant des pancartes et des banderoles soutenant la famille traditionnelle et condamnant les relations de même sexe. À la marche a pris part le président de la République de Moldavie Igor Dodon avec son épouse et ses enfants. Sur la place de la cathédrale de la Nativité du Christ, le métropolite Vladimir s’est adressé à tous les participants de la marche par une allocution, exprimant des paroles de gratitude à tous pour le soutien et l’unité dans la question de la promotion et du maintien d’une telle valeur sacrée pour tout peuple qu’est la famille traditionnelle. Au cours de son allocution, l’archipasteur a appelé les chrétiens de ne pas avoir honte de confesser leur foi dans le Christ Sauveur, étant donné que la famille chrétienne a toujours été et reste un exemple pour la société.

