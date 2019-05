La métropole grecque orthodoxe de France a mis en ligne un communiqué concernant le cambriolage qui a eu lieu le 4 avril dans le siège de la Métropole rue Georges Bizet à Paris. Vous pouvez le lire ci-dessous.

« Le cambrioleur est entré dans la métropole à 11 h 15 du matin et a quitté le bâtiment à 11 h 31, selon les caméras de sécurité de la métropole. Parce que l’horaire correspondait aux heures d’ouverture des bureaux de la métropole, les portes qui mènent à ceux-ci, à l’appartement du métropolite et aux chambres d’accueil sont restées ouvertes.

Le personnel se trouvait dans ses bureaux et le cambrioleur est entré dans le bâtiment sans se faire remarquer. Il a cassé une porte en bois, et dans une valise il a mis des objets ecclésiastiques et des affaires personnelles de son excellence l’évêque Maxime de Mélitène, en repartant sans être gêné.

Le vol a été découvert à 13 h 55, et son excellence l’évêque Maxime et le vicaire général père Grigorios Ioannidis ont immédiatement appelé la police. Trois policiers sont venus, ont pris les empreintes digitales, mais malheureusement, le voleur était un professionnel et portait des gants.

Le lendemain, son excellence l’évêque Maxime, qui gère les caméras de sécurité, a repéré le voleur et copié des extraits de la vidéo de son entrée et de sa sortie de la métropole.

La métropole ne dispose que de trois caméras de sécurité situées à l’entrée et au narthex de l’Eglise et dans la cour extérieure du bâtiment de la métropole.

Malheureusement, il n’y a pas de caméra à l’intérieur du bâtiment de la métropole pour avoir une image plus complète du cambrioleur, ou sur le trottoir à l’extérieur de la métropole, car la loi française interdit de placer des caméras dans l’espace public, bien que nous ayons demandé à plusieurs reprises une autorisation spéciale car nous sommes un lieu de culte et avons besoin de davantage de protection.

Le lundi 8 avril, son excellence l’évêque Maxime s’est rendu au commissariat de police où il a fait la déposition concernant les événements et le cambriolage et a remis les extraits de vidéos qu’il a tirés du circuit de surveillance fermé.

Le visage du délinquant est clair, il s’agit d’un homme d’environ 60 ans. Le responsable du service a déclaré que si sa personne est connue des services de police, elle sera bientôt arrêtée.

Nous espérons que le délinquant sera arrêté, et que les objets volés seront restitués, y compris les objets sacrés de la métropole.

Nous présentons des photographies du délinquant ainsi que des vidéos du circuit de surveillance fermé livrées à la police. S’il vous plaît, si vous reconnaissez cette personne, veuillez contacter la métropole. »

