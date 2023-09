La ministre bulgare des Affaires étrangères a rendu visite à l’archevêque d’Amérique Elpidophore

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’Archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) a accueilli, dans les locaux de l’Archevêché grec d’Amérique, Mme Mariya Gabriel, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie. « Nous réaffirmons les liens de la foi et de l’histoire entre nos Patriarcats et cultures. Un autre exemple des possibilités offertes par l’Assemblée générale des Nations unies » a déclaré l’archevêque Elpidophore sur Twitter. Source